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22:12, 23 июля 2018 75
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Правительство Рязанской области и РАНХиГС запустили проект «Современное государственное управление»

Правительство Рязанской области и РАНХиГС запустили проект «Современное государственное управление»

Правительство Рязанской области и РАНХиГС запустили проект «Современное государственное управление».

Проект направлен на улучшение качества госуправления. Первый этап включает анкетирование всех представителей сферы государственного и муниципального управления. Николай Любимов назвал такой метод исследования максимально эффективным.

«Уверен, что мы сможем узнать потенциал каждого человека, возможности, лидерские качества, оценить его желание работать, — сказал Любимов. По словам губернатора, проект поможет реализации стратегии развития региона до 2030 года.

Проректор РАНХи ГС Дмитрий Буташин подчеркнул, что тема повышения эффективности кадровой политики является ключевой в федеральной повестке. По его словам, это уникальный проект, которого еще не было в стране. Планируется создать единую базу данных перспективных управленцев, сформировать качественный кадровый резерв.

«Это необходимо, чтобы динамично двигаться, развивать экономический потенциал и выполнять задачи, поставленные Президентом РФ в Майском Указе. Надеюсь, что в скором времени Рязанская область будет делиться своим опытом с другими регионами», — сказал проректор РАНХиГС.


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