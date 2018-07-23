Правительство Рязанской области и РАНХиГС запустили проект «Современное государственное управление».
Проект направлен на улучшение качества госуправления. Первый этап включает анкетирование всех представителей сферы государственного и муниципального управления. Николай Любимов назвал такой метод исследования максимально эффективным.
«Уверен, что мы сможем узнать потенциал каждого человека, возможности, лидерские качества, оценить его желание работать, — сказал Любимов. По словам губернатора, проект поможет реализации стратегии развития региона до 2030 года.
Проректор РАНХи ГС Дмитрий Буташин подчеркнул, что тема повышения эффективности кадровой политики является ключевой в федеральной повестке. По его словам, это уникальный проект, которого еще не было в стране. Планируется создать единую базу данных перспективных управленцев, сформировать качественный кадровый резерв.
«Это необходимо, чтобы динамично двигаться, развивать экономический потенциал и выполнять задачи, поставленные Президентом РФ в Майском Указе. Надеюсь, что в скором времени Рязанская область будет делиться своим опытом с другими регионами», — сказал проректор РАНХиГС.