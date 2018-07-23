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16:14, 23 июля 2018 1 267
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На пятнадцати рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Адреса

На пятнадцати рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Адреса

Из-за плановых профилактических работ на пятнадцати рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 24 июля по 6 августа воды не будет по следующим адресам:

  • улица Введенская, дома 67, 94;
  • Войков переулок, дом 1;
  • улица Горького, дома 27, 29-а (д/сад №17), 32, 37, 37 корпус 1, 45, 49, 51 (школа №1);
  • улица Есенина, дома 46, 72/2;
  • улица Ленина, дома 13-а, 19-а, 3, 36, 5-а;
  • улица Лермонтова, дом 22 (школа №15);
  • улица Маяковского, дом 36;
  • улица Новая, дом 102;
  • улица Радищева, дома 10, 12, 39 (детсад №1);
  • улица Садовая, дом 30;
  • улица Свободы, дома 69, 73, 75, 81;
  • улица Урицкого, дом 2-а;
  • улица Фирсова, дом 6 корпус 1 (детсад №91);
  • улица Фрунзе, дома 18, 25, 32;
  • улица Электрозаводская, дома 54-в, 56 (школа №14), 79, 81.

С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


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