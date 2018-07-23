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11:23, 23 июля 2018 3 189
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«Лента» проведет расследование после падения рабочего с высоты

«Лента» проведет расследование после падения рабочего с высоты

В рязанском гипермаркете «Лента» проведут внутреннее расследование после падения рабочего с высоты. Об этом RZN.info сообщили представители торговой сети, которые также подтвердили информацию о случившемся.

Инцидент произошел в рабочее время в четверг, 19 июля. 29-летний Андрей Масальский упал с высоты 4-6 метров в магазине, который находится по адресу: Солотчинское шоссе, дом №11.

По словам жены Масальского, его коллеги и сотрудники не видели, как это произошло, видео с камер также нет. Мужчину госпитализировали в реанимацию рязанской ОКБ с многочисленными травмами. «Пострадавший находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в «Ленте».

Напомним, в минздраве Рязанской области RZN.info сообщили, что состояние пациента — средней степени тяжести. С положительной динамикой его перевели из реанимации в общепрофильное отделение.


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