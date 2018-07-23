«Лента» проведет расследование после падения рабочего с высоты

В рязанском гипермаркете «Лента» проведут внутреннее расследование после
Инцидент произошел в рабочее время в четверг, 19 июля. 29-летний Андрей Масальский упал с высоты 4-6 метров в магазине, который находится по адресу: Солотчинское шоссе, дом №11.
По словам жены Масальского, его коллеги и сотрудники не видели, как это произошло, видео с камер также нет. Мужчину госпитализировали в реанимацию рязанской ОКБ с многочисленными травмами. «Пострадавший находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в «Ленте».
Напомним, в минздраве Рязанской области RZN.info сообщили, что состояние пациента — средней степени тяжести. С положительной динамикой его перевели из реанимации в общепрофильное отделение.