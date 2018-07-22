В Тамбове 20-летняя девушка умерла после удаления миндалин

В Тамбове 20-летняя Кристина Попова умерла после того, как ей сделали операцию по удалению миндалин. Вместо «обычных» 20-30 минут операция длилась два часа, пишет « Новый Тамбов ».

Операцию назначили на 12 июля, она проводилась под общим наркозом.

Девушка пришла в себя в тот же день, но, по словам близких, потеряла много крови. Врачи называли ситуацию нормальной.

У пострадавшей продолжалось кровотечение, поднялась температура, отекла шея. Состояние девушки не приходило в норму несколько дней. Она не могла есть и пить из-за отеков.

Мать Поповой обращалась к лечащему врачу, а также заведующему лор-отделением, но безрезультатно.

17 июля у девушки наступила клиническая смерть и она впала в кому. Выяснилось, что у нее лопнули две сонные артерии. Позже в разговоре с родными медики сообщили, что артерии задели еще во время операции.

Мать девушки неоднократно пыталась привлечь к проблеме специалистов из Москвы и Петербурга, но врачи называли это невозможным, а после сказали, что «в этом уже и нет смысла».

Спустя некоторое время мать пострадавшей обратилась в следственный комитет, а также полицию. Из больницы изъяли документы, связанные с историей болезни.

20 июля, несмотря на улучшение здоровья, о котором заявляли врачи, Попова скончалась. Медики объяснили, что ее организм не выдержал.