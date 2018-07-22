В аварии в Волгоградской области погибли пять человек. ДТП произошло в воскресенье, 22 июля, передает
На 774-м километре трассы Р-22 «Каспий» 55-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал по «встречку» с столкнулся с Lada Granta по управлением 38-летнего водителя.
Отмечается, что легковушка выехала на полосу встречного движения, объезжая КамАЗ, который стоял на обочине.
В результате аварии скончались оба водителя, 83-летняя и 53-летняя пассажирки автомобиля Lada Priora и 39-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta.
Еще одного 13-летнего пассажира госпитализировали.
На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото УМВД по Волгоградской области