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12:32, 22 июля 2018 1 509
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В аварии в Волгоградской области погибли пять человек

В аварии в Волгоградской области погибли пять человек

В аварии в Волгоградской области погибли пять человек. ДТП произошло в воскресенье, 22 июля, передает ТАСС.

На 774-м километре трассы Р-22 «Каспий» 55-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал по «встречку» с столкнулся с Lada Granta по управлением 38-летнего водителя.

Отмечается, что легковушка выехала на полосу встречного движения, объезжая КамАЗ, который стоял на обочине.

В результате аварии скончались оба водителя, 83-летняя и 53-летняя пассажирки автомобиля Lada Priora и 39-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta.

Еще одного 13-летнего пассажира госпитализировали.

На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото УМВД по Волгоградской области


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