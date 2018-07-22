В Астраханской области перевернулась лодка с детьми, погибли трое

Трое детей погибли при опрокидывании лодки на реке Бузан в Астраханской области. Об этом сообщила
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 июля, в 10-15 метрах от берега.
Всего в лодке находилось девять человек, семь из которых — дети. Как отметили в сообщении, утонули дети 2009, 2010, 2003 годов рождения.
После инцидента следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, передает «
По версии следствия, вечером в воскресенье, 22 июля, житель Астраханской области переправлял на противоположный берег реки девятерых детей. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде.
На месте происшествия работают специалисты.