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20:33, 22 июля 2018 359
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В Астраханской области перевернулась лодка с детьми, погибли трое

В Астраханской области перевернулась лодка с детьми, погибли трое

Трое детей погибли при опрокидывании лодки на реке Бузан в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 июля, в 10-15 метрах от берега.

Всего в лодке находилось девять человек, семь из которых — дети. Как отметили в сообщении, утонули дети 2009, 2010, 2003 годов рождения.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, передает «РИА Новости».

По версии следствия, вечером в воскресенье, 22 июля, житель Астраханской области переправлял на противоположный берег реки девятерых детей. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде.

На месте происшествия работают специалисты.


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