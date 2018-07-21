В Рязанской области пропал 49-летний мужчина. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert.
Андрей Николаевич Титов 1969 года рождения 17 июля 2018 года уехал из Рязани, предположительно, в поселок Поваровка Солнечногорского района Московской области. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.
Одежда: синие джинсы, желто-оранжево-красная рубашка с коротким рукавом, обувь неизвестна.
Всех, кто имеет какую либо информацию, которая может помочь поискам, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.