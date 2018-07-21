В Рязани выбрали лучшую беспородную собаку. Фото

В субботу, 21 июля, в рязанском ЦПКиО прошла выставка беспородных собак «Человек собаке друг». В конкурсе также участвовали собаки из центра длительной передержки.
Собаки должны были вместе со своими хозяевами пройти и пробежать по кругу, у четвероногих оценивали выносливость. По окончанию мероприятия профессиональный кинолог выбрал лучшего пса.
«В нашем городе теперь не усыпляют бездомных собак. Их отлавливают и они живут в центре длительной передержки», — отметила одна из организаторов выставки.
Также всем хозяевам собак, участвовавшим в конкурсе, вручили призы.