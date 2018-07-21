В Рязани почтили память офицеров СОБР, погибших в Чечне

В Рязани почтили память офицеров СОБР, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
21 июля 2000 года в Чеченской республике боевики подорвали на радиоуправляемом фугасе автомобиль «Урал» с сотрудниками рязанского СОБР. В результате теракта погибли Константин Селиванов, Алексей Рябов и Александр Ионов, еще рое мужчин получили ранения различной степени тяжести.
В субботу, 21 июля, на Аллее Героев почти память погибших.
«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто не вернулся со служебного задания. Светлая память о них живет в наших сердцах, ее свято хранят семьи погибших, боевые товарищи. Наш общий долг — чтить память героев и воспитывать молодое поколение на их примере», — отметил начальник отдела Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Алексей Троицкий.
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших сослуживцах и возложением цветов к их могилам.