Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:06, 21 июля 2018 454
 0    0

В Рязани почтили память офицеров СОБР, погибших в Чечне

В Рязани почтили память офицеров СОБР, погибших в Чечне

В Рязани почтили память офицеров СОБР, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

21 июля 2000 года в Чеченской республике боевики подорвали на радиоуправляемом фугасе автомобиль «Урал» с сотрудниками рязанского СОБР. В результате теракта погибли Константин Селиванов, Алексей Рябов и Александр Ионов, еще рое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

В субботу, 21 июля, на Аллее Героев почти память погибших.

«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто не вернулся со служебного задания. Светлая память о них живет в наших сердцах, ее свято хранят семьи погибших, боевые товарищи. Наш общий долг — чтить память героев и воспитывать молодое поколение на их примере», — отметил начальник отдела Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Алексей Троицкий.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших сослуживцах и возложением цветов к их могилам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:07, 21 июля 2018
В Рязань прибыли китайские бомбардировщики и белорусские вертолеты
14:39, 21 июля 2018
В Рязани выбрали лучшую беспородную собаку. Фото
14:06, 21 июля 2018
В Рязани почтили память офицеров СОБР, погибших в Чечне
12:57, 21 июля 2018
На фестивале «Битва на Воже» в Рыбновском районе пройдет крестный ход и лития
12:34, 21 июля 2018
Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 722
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 594
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 258
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 072
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 690
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум