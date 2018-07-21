Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, передает
Авария произошла около 18:30 (16:30 по московскому времени) на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительной версии, женщина за рулем Volkswagen Polo решила обогнать фуру и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lexus.
Водитель и четыре пассажира Volkswagen погибли на месте, среди них есть дети.
По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.
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