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21:39, 21 июля 2018 248
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Над российской базой в Сирии сбили беспилотник

Над российской базой в Сирии сбили беспилотник

Фото: Минобороны России

Над российской авиабазой «Хмеймим» сбили беспилотник, запущенной боевиками с севера провинции Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на 21 июля. БПЛА обнаружили радары ПВО базы. «Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы», — сообщил генерал, отметив, что никто не пострадал, нет и материального ущерба.

«Российская авиабаза „Хмеймим“ функционирует в плановом режиме», — подчеркнул Цыганков.


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