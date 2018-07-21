Над российской базой в Сирии сбили беспилотник

Над российской авиабазой «Хмеймим» сбили беспилотник, запущенной боевиками с севера провинции Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, передает «
Инцидент произошел в ночь на 21 июля. БПЛА обнаружили радары ПВО базы. «Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы», — сообщил генерал, отметив, что никто не пострадал, нет и материального ущерба.
«Российская авиабаза „Хмеймим“ функционирует в плановом режиме», — подчеркнул Цыганков.