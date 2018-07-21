На Забайкальской улице горел гараж

На Забайкальской улице в Рязани горел гараж. Об этом сообщила пресс-служба
Вызов поступил в субботу, 21 июля, в 11:01. Огонь повредил гараж и легковой автомобиль. Специалисты устанавливают причину и ущерб.
На тушение выезжали два пожарных расчета.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На Забайкальской улице в Рязани горел гараж. Об этом сообщила пресс-служба
Вызов поступил в субботу, 21 июля, в 11:01. Огонь повредил гараж и легковой автомобиль. Специалисты устанавливают причину и ущерб.
На тушение выезжали два пожарных расчета.
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