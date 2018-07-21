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19:54, 21 июля 2018 2 273
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На рязанском фестивале «Малина» выбрали лучший малиновый костюм. Фото 1

На рязанском фестивале «Малина» выбрали лучший малиновый костюм. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 21 июля, в Рязанской области в 11-й раз прошел гастрономический фестиваль «Малина». В этом году он состоялся сразу на двух площадках: в селах Новоселки и Константиново.

Наиболее многолюдным местом на фестивале стал гастрономический базар, где гости праздника попробовали малину разных сортов, а также блюда и напитки из этой ягоды. Неподалеку от него работала ярмарка, значительную часть которой заполнили изделия ручной работы рязанских мастеров.

На фестивале создали необычный арт-объект из бумажных стаканчиков с изображением малины. Он стал одной из фотозон, которые пользовались большой популярностью у гостей.

Для детей и взрослых действовали интерактивные площадки и рукодельные мастерские. Каждый желающий мог лично попробовать старинный способ чеканки монет.

На празднике выступили рязанские музыкальные коллективы — «Балалайка 62» и HoTStuFF.

На второй площадке, в Константиново, организаторы провели квест. Традиционным также стало проведение конкурса на лучший малиновый костюм. Победителям вручили призы и подарки от партнеров фестиваля.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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