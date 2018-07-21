На рязанском фестивале «Малина» выбрали лучший малиновый костюм. Фото

В субботу, 21 июля, в Рязанской области в 11-й раз прошел гастрономический фестиваль «Малина». В этом году он состоялся сразу на двух площадках: в селах Новоселки и Константиново.
Наиболее многолюдным местом на фестивале стал гастрономический базар, где гости праздника попробовали малину разных сортов, а также блюда и напитки из этой ягоды. Неподалеку от него работала ярмарка, значительную часть которой заполнили изделия ручной работы рязанских мастеров.
На фестивале создали необычный арт-объект из бумажных стаканчиков с изображением малины. Он стал одной из фотозон, которые пользовались большой популярностью у гостей.
Для детей и взрослых действовали интерактивные площадки и рукодельные мастерские. Каждый желающий мог лично попробовать старинный способ чеканки монет.
На празднике выступили рязанские музыкальные коллективы — «Балалайка 62» и HoTStuFF.
На второй площадке, в Константиново, организаторы провели квест. Традиционным также стало проведение конкурса на лучший малиновый костюм. Победителям вручили призы и подарки от партнеров фестиваля.