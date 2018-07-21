На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Казахстана. Видео

На «Авиадартс» в Рязань прибыли участники из Казахстана. Они прилетели на трех многоцелевых истребителях Су-30СМ", сообщил телеканал «Звезда».
Гостей встретили с хлебом-солью и музыкой.
«Готовились долго и тщательно. Прибыли с настроем для победы. Показать все свои умения и навыки», — рассказал командир авиационного звена ВВС Казахстана Ермек Михайлов.
Напомним, международный «Авиадартс» в третий раз пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью с 29 июля по 11 августа. За победу поборются летчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая.