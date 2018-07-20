В «Фотодоме» прошел благотворительный концерт для сбора денег на книгу о Каширине

В пятницу, 20 июля, в «Фотодоме» на улице Почтовой, 58 прошел благотворительный концерт для сбора денег на книгу о рязанском фотографе Евгении Каширине. На вечере играли классчиескую и авторскую музыку.
Для рязанцев выступали скрипачка Полина Борисова, автор-исполнитель Ольга Чикина, на контрабасе играл Дмитрий Рогов и Елена Яковлева — на фортепиано.
На концерте посетителям предложили пожертвовать средства на счет
«Сегодня не было подготовлено какой-то специальной программы, это чистой воды импровизация», — отметил Рогов.
Посетители концерта могли увидеть выставку фотографий Каширина, а также его работ.