Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:46, 20 июля 2018 472
 0    0

В «Фотодоме» прошел благотворительный концерт для сбора денег на книгу о Каширине

В «Фотодоме» прошел благотворительный концерт для сбора денег на книгу о Каширине

В пятницу, 20 июля, в «Фотодоме» на улице Почтовой, 58 прошел благотворительный концерт для сбора денег на книгу о рязанском фотографе Евгении Каширине. На вечере играли классчиескую и авторскую музыку.

Для рязанцев выступали скрипачка Полина Борисова, автор-исполнитель Ольга Чикина, на контрабасе играл Дмитрий Рогов и Елена Яковлева — на фортепиано.

На концерте посетителям предложили пожертвовать средства на счет краудфандинговой кампании по изданию книги «Каширин. Рассказывают рязанцы».

«Сегодня не было подготовлено какой-то специальной программы, это чистой воды импровизация», — отметил Рогов.

Посетители концерта могли увидеть выставку фотографий Каширина, а также его работ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:49, 20 июля 2018
Стало известно расписание новогодних и майских каникул на 2019 год
20:46, 20 июля 2018
В «Фотодоме» прошел благотворительный концерт для сбора денег на книгу о Каширине
20:09, 20 июля 2018
Рязанская модель поучаствовала в шоу «Давай поженимся»
19:16, 20 июля 2018
Любимов предложил турецким бизнесменам построить в Рязанской области завод
18:23, 20 июля 2018
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 651
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 189
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 160
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 15 997
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 616
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум