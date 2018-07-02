Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:11, 2 июля 2018 855
 0    0

В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Список

В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Список

В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа прекратят с 12:00 6 июля до 10 часов 12 июля в населенных пунктах Скопинского района:

  • Большак;
  • Вердерево;
  • Вороновка;
  • Вослебово;
  • Вязовенка;
  • Гореловка;
  • Городецкое;
  • Гремячка;
  • Гуменки;
  • Делехово;
  • Деменьшино;
  • Дмитриево;
  • Ермолово;
  • Желтухинский;
  • Заболотовское;
  • Заречный;
  • Ивановка;
  • Князево;
  • Коготково;
  • Комсомольский;
  • Конюхово;
  • Корневое;
  • Костемерово;
  • Красный городок;
  • Кремлево;
  • Кузьминка 2;
  • Кушуново:
  • Летово:
  • Лопатино;
  • Московка;
  • Московский;
  • Моховое;
  • Наумово;
  • Немерово;
  • Новиково;
  • Новобараково;
  • Новые Кельцы;
  • мкр.Октябрьский (Скопин);
  • Отрада;
  • поселок Павелец;
  • село Павелец;
  • Петрушино (Корневское сельское поселение);
  • Петрушино (Горловское сельское поселение);
  • Побединка;
  • Победное;
  • Поляны;
  • Поплевинский;
  • Пупки;
  • ​Рановка;
  • Рождествено;
  • Свинушки;
  • Свистовка;
  • Секирино;
  • Старые Кельцы;
  • Успенское;
  • Чулково;
  • Шелемишево;
  • Шелемишевские Хутора;
  • Южный.

На этот же период газ отключат в Милославском районе:

  • Милославское;
  • Архангельское;
  • Арцыбашевские Шахты-3;
  • Богородицкое;
  • Большое Подовечье;
  • Борщевое;
  • Борщевка;
  • Воейково;
  • Горняк;
  • Гремячка;
  • Гулынки;
  • Данилово;
  • Дегтярка;
  • Зеленый;
  • Змеевка;
  • Казначеевка;
  • Кочуры;
  • Малое Подовечье;
  • Молодежный;
  • Мураевня;
  • Николаевка;
  • Ново-Александрово;
  • Озерки;
  • Покрово-Гагарино;
  • Потапово;
  • Пролетарский;
  • Свистовка;
  • Селезневка;
  • Большевик;
  • Софиевка;
  • Спасское;
  • Толстые;
  • Топилы;
  • Центральный;
  • Чернава;
  • Южный.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:11, 2 июля 2018
В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Список
14:57, 2 июля 2018
На улице Юбилейной на два дня перекроют дорогу 1
13:23, 2 июля 2018
Рязанцы не заметили запрета на проезд у ТРЦ «Малина» 4
12:14, 2 июля 2018
В Канищеве дорога превратилась в озеро после ливня. Видео 2
9:07, 2 июля 2018
Утренний обзор рязанских пробок: 2 июля
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 218 589
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 9
16:47, 23 июня 2018 132 553
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 36 960
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
14:12, 19 июня 2018 35 147
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:40, 30 июня 2018 33 659
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
Все новости
Форум