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12:22, 2 июля 2018 866

Рязанцы встретили победу сборной России над Испанией у «Старого города»

Рязанцы встретили победу сборной России над Испанией у «Старого города»

Несколько сотен рязанцев смотрели 1 июля матч сборных России и Испании на большом экране над верандой отеля «Старый город». Болельщики находились как на самой веранде, так и на Лыбедском бульваре и даже на мосту вдоль улицы Горького.

«После победы наших футболистов болельщики, расходясь и уезжая в разных направлениях, быстро разнесли новость по Рязани, — говорится в пресс-релизе „Северной Компании“. — Незнакомые люди обнимали друг друга на тротуарах и в скверах. Подобного воодушевления в городе не помнят давно».

Напомним, «Северная компания» построила «Старый город» и реконструировала бульвар в 2017 году. Место сразу превратилось в популярную зону отдыха горожан, подчеркнули в компании. К чемпионату мира по футболу на веранде отеля разместили большой экран для трансляции матчей.


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