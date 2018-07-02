Рязанцы встретили победу сборной России над Испанией у «Старого города»

Несколько сотен рязанцев смотрели 1 июля матч сборных России и Испании на большом экране над верандой отеля «Старый город». Болельщики находились как на самой веранде, так и на Лыбедском бульваре и даже на мосту вдоль улицы Горького.
«После победы наших футболистов болельщики, расходясь и уезжая в разных направлениях, быстро разнесли новость по Рязани, — говорится в пресс-релизе „Северной Компании“. — Незнакомые люди обнимали друг друга на тротуарах и в скверах. Подобного воодушевления в городе не помнят давно».
Напомним, «Северная компания» построила «Старый город» и реконструировала бульвар в 2017 году. Место сразу превратилось в популярную зону отдыха горожан, подчеркнули в компании. К чемпионату мира по футболу на веранде отеля разместили большой экран для трансляции матчей.