Путин уволил прокурора Рязанской области

Владимир Путин освободил от должности прокурора Рязанской области Олега Черныша. Об этом в понедельник, 2 июля,
Прокурором Рязанской области Черныш стал 8 июня 2015 года.
Он является государственным советником юстиции второго класса, кандидатом юридических наук. В разное время работал помощником, старшим помощником прокурора той же прокуратуры, прокурором Хасынского района Магаданской области, прокурором Рыбновского района Рязанской области, первым заместителем прокурора Тульской области.
У Черныша есть правительственные награды.