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15:18, 2 июля 2018 450
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Мэрия запустила опрос о благоустройстве Мемориального парка 2

Мэрия запустила опрос о благоустройстве Мемориального парка

Администрация Рязани предложила горожанам высказаться о благоустройстве Мемориального парка. В понедельник, 2 июля, на ее сайте стартовал соответствующий опрос.

Согласно ему, зону отдыха хотят привести в порядок и устроить там лыжероллерную трассу.


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