Мэрия запустила опрос о благоустройстве Мемориального парка

Администрация Рязани предложила горожанам высказаться о благоустройстве Мемориального парка. В понедельник, 2 июля, на ее сайте стартовал соответствующий
Согласно ему, зону отдыха хотят привести в порядок и устроить там лыжероллерную трассу.
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Администрация Рязани предложила горожанам высказаться о благоустройстве Мемориального парка. В понедельник, 2 июля, на ее сайте стартовал соответствующий
Согласно ему, зону отдыха хотят привести в порядок и устроить там лыжероллерную трассу.
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