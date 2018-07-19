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16:29, 19 июля 2018 339
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В Рязанской области в третий раз пройдет международный парашютный фестиваль для инвалидов

В Рязанской области в третий раз пройдет международный парашютный фестиваль для инвалидов

В Рязанской области пройдет третий международный парашютный фестиваль «HANDIFLY-2018″, в котором поучаствуют люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Фестиваль проведут в рамках проекта «Небо, открытое для всех» при поддержке фонда президентских грантов. Николай Любимов поручил «активно» подготовиться к мероприятию.

В четверг, 19 июля, по подготовке фестиваля прошло заседание рабочей группы с участием зампреда правительства региона Ларисы Крохалевой и представителей областных министерств.

Собравшиеся обсудили вопросы подготовки, создание комфортных условий для участников и гостей, обеспечение их безопасности и культурно-массовые мероприятия.

Фестиваль стартуерт 25 июля на базе авиаклуба «Крутицы» в Шиловском районе. В соревнованиях поучаствуют 11 стран, в числе которых Россия, Франция, Швеция, Греция, Турция, Хорватия, Казахстан, Беларусь и ряд других.

В числе российской команды 55 человек, среди них два представителя Рязанской области.

Фестиваль продлится до 28 июля. В программу включены прыжки с парашютом инвалидов вместе с инструкторами на двухместных системах «Тандем», мастер-классы по полетам в аэродинамической трубе.

Также в рамках соревнований проведут круглый стол, на котором обсудят создание доступной среды с ограниченными возможностями здоровья, возможности их социальной адаптации через занятия спортом.


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