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19:36, 18 июля 2018 434
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В Рязанской области появится закон, регулирующий деятельность сельских старост

В Рязанской области появится закон, регулирующий деятельность сельских старост

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанской области появится закон, регулирующий деятельность сельских старост. Об этом рассказала региональный министр по делам территорий и информационной политике Анна Рослякова на первом сходе сельских старост в среду, 18 июля.

По словам Росляковой, законопроект разрабатывается в правительстве Рязанской области и появится в октябре этого года. Он необходим для регулирования и стимулирования деятельности сельских старост, которые, по мнению министра, являются связующим звеном между жителями населенных пунктов и местной властью.

Для обсуждения данной инициативы в Клепиковском районе прошел первый сход сельских старост. В настоящее время в области их насчитывается более 1500 человек.

«На территории Рязанской области 2749 населенных пункта в 25 муниципальных районах и одном округе. Гарантировано имеют доступ к сельской власти жители 232 сел. Все остальные территориально удалены от этого», — рассказала Рослякова. «Главным, на наш взгляд, является вопрос быстрого реагирования на возникающие проблемы и своевременное их решение. Очень важно, чтобы власть узнавала о том, что случилось в населенном пункте не из новостных лент, а непосредственно от жителей. Для этого во всех селах, независимо от их численности, должен быть избран сельский староста», — добавила она.

На мероприятии выступил вице-губернатор Игорь Греков. Он зачитал сообщение главы региона Николая Любимова, по словам которого, сельский староста — это «серьезная сила, способная оказать большую помощь местным жителям и власти». «Вы заботитесь о том, чтобы наши деревни и села хорошели с каждым днем, жизнь земляков становилось лучше и комфортнее», — сказал Греков.

На сходе также обсудили полномочия старост, которые, будут отражены в законопроекте. К ним отнесли информирование губернатора и глав районов о развитии населенного пункта, проведение личного приема граждан, помощь органам власти в проведении общественных обсуждений и слушаний, информирование жителей о новых постановлениях и актах, а также информирование местной власти и жителей об угрозе чрезвычайных ситуаций и принятие первых мер по их спасению до приезда спасателей.

По словам зампреда правительства Сергея Филимонова, старосты также могут помочь региону в развитии сельских территорий и сельскохозяйственных коопераций. Он пояснил, что «под этим подразумевается деятельность, когда определенная группа людей объединяет излишки своей продукции для реализации»: «Это не коммерческое предприятие, но оно несет в себе определенную социальную и финансовую устойчивость каждого гражданина и села». «Мы как министерство готовы информировать и привлекать к взаимодействию сельских старост, которые и будут связующим звеном в части развития сельской территории», — добавил Филимонов.

В заключении мероприятия Игорь Греков ответил на вопросы сельских старост и выслушал их пожелания относительно законопроекта.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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