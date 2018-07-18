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10:07, 18 июля 2018 649
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Неизвестные вырубили березы в сасовском лесу

Неизвестные вырубили березы в сасовском лесу

Неизвестные вырубили 13 берез в Никольском лесничестве. Ущерб оценили в 24 454 рубля, сообщил сайт областной прокуратуры.

По признакам преступления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ. Нарушителей разыскивают.


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