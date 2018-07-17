В Рязанской области пропал 41-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Казаков Юрий Иванович уехал из своего дома в селе Чулково Скопинского района на автомобиле Lada Kalina белого цвета в понедельник, 16 июля, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые-короткие, глаза серые.
Одежда: темно-серая футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
С собой: сумка с документами.
Всех, кто знает о его местоположении, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.