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20:11, 17 июля 2018 465
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В Рязанской области пропал 41-летний мужчина

В Рязанской области пропал 41-летний мужчина

В Рязанской области пропал 41-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «Вконтакте».

Казаков Юрий Иванович уехал из своего дома в селе Чулково Скопинского района на автомобиле Lada Kalina белого цвета в понедельник, 16 июля, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые-короткие, глаза серые.

Одежда: темно-серая футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

С собой: сумка с документами.

Всех, кто знает о его местоположении, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.


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