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15:30, 17 июля 2018 1 465
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В Рязанском дворе сутки не могут убрать упавшее на машины дерево. Фото

В Рязанском дворе сутки не могут убрать упавшее на машины дерево. Фото

В Рязанском дворе сутки не могут убрать упавшее на машины дерево. Об этом RZN.info рассказали жильцы дома № 5 на улице Пушкина.

По их словам, дерево упало на Volkswagen и Renault в понедельник, 16 июля, во время дневного ливня.

«До сих пор водители не могут забрать свои машины, которые заблокированы деревом», — рассказал собеседник.

Он отметил, что управляющая компания «открещивается» от дерева, потому что оно повисло на проводах и УК ждет приезда «Электросети».

Связаться с управляющей компанией редакции не удалось.


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