В Рязанском дворе сутки не могут убрать упавшее на машины дерево. Фото

В Рязанском дворе сутки не могут убрать упавшее на машины дерево. Об этом RZN.info рассказали жильцы дома № 5 на улице Пушкина.
По их словам, дерево упало на Volkswagen и Renault в понедельник, 16 июля, во время дневного ливня.
«До сих пор водители не могут забрать свои машины, которые заблокированы деревом», — рассказал собеседник.
Он отметил, что управляющая компания «открещивается» от дерева, потому что оно повисло на проводах и УК ждет приезда «Электросети».
Связаться с управляющей компанией редакции не удалось.