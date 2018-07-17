В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В июне в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Отчет о мониторинге за месяц опубликовали на
Лаборатория проанализировала 2525 проб воздуха по девяти ингредиентам. Уровень загрязнения оценили как высокий.
Пробы воздуха брали ежедневно по четыре раза в сутки на четырех станционных постах.
«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как высокий, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) сероводорода 5,6 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) сероводорода 5,0%", — говорится в сообщении.
Кроме этого, специалисты зарегистрировали превышения по сероуглероду, взвешенным веществам и фенолу.