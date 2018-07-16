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22:13, 16 июля 2018 337
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Рязанцев пригласили на соревнования собак-спасателей

Рязанцев пригласили на соревнования собак-спасателей

Рязанцев пригласили на соревнования собак-спасателей в Борках. Об этом сообщили организаторы состязаний, в понедельник, 16 июля.

Соревнования по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине «Служба спасение на водах» пройдут в Рязани впервые. По словам вице-президента «Федерации спортивно-прикладного собаководства Рязанской области» Ирины Пец, собаки будут оцениваться по трем уровням сложности.

Участники должны продемонстрировать «послушание» на суше и на воде, показать буксирование лодки за канат и после спасти из воды конкретного человека как среди посторонних людей, так и из лодки.

Помимо этого «спасатель» должен уметь отбуксировать утопающего без сознания, в том числе, когда он уходит под воду", — отметила она. Рязанскую команду представят спортсмены с собаками пород: ньюфаундленд, бриар, ризеншнауцер, доберман, маламут и прямошерстный ретривер Сроки проведения стартов — с 17 по 19 августа на третьем карьере в Борках.

Участники уже проходят регистрацию. Вход для зрителей и болельщиков — свободный. Справки по телефону: +7 (903) 839-83-29 и +7 (910) 578-31-58 и электронной почте: ryazandogsport@yandex.ru

Фото предоставлены Федерацией спортивно-прикладного собаководства Рязанской области


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