Рязанцев пригласили на соревнования собак-спасателей в Борках. Об этом сообщили организаторы состязаний, в понедельник, 16 июля.
Соревнования по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине «Служба спасение на водах» пройдут в Рязани впервые. По словам вице-президента «Федерации спортивно-прикладного собаководства Рязанской области» Ирины Пец, собаки будут оцениваться по трем уровням сложности.
Участники должны продемонстрировать «послушание» на суше и на воде, показать буксирование лодки за канат и после спасти из воды конкретного человека как среди посторонних людей, так и из лодки.
Помимо этого «спасатель» должен уметь отбуксировать утопающего без сознания, в том числе, когда он уходит под воду", — отметила она. Рязанскую команду представят спортсмены с собаками пород: ньюфаундленд, бриар, ризеншнауцер, доберман, маламут и прямошерстный ретривер Сроки проведения стартов — с 17 по 19 августа на третьем карьере в Борках.
Участники уже проходят регистрацию. Вход для зрителей и болельщиков — свободный. Справки по телефону:
Фото предоставлены Федерацией спортивно-прикладного собаководства Рязанской области