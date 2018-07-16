Епископа Дионисия освободили от управления Касимовской епархией. Об этом сообщил ее
Решение принял Священный синод РПЦ. Дионисий продолжит служить в Краснодарском крае — его назначили викарием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с присвоением титула «Туапсинский».
Временно управлять Касимовской епархией будет Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Напомним, Дионисий возглавлял Касимовскую епархию с 25 ноября 2011 года, до этого он был настоятелем Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.
Справка
В православной церкви викарий (викарный епископ, викарный архиерей) — епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении правящему епархиальному епископу. Викарию может делегироваться в управление часть епархии в определенных границах — викариатство (также викариат).