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14:51, 16 июля 2018 734
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Епископа Дионисия освободили от управления Касимовской епархией

Епископа Дионисия освободили от управления Касимовской епархией

Епископа Дионисия освободили от управления Касимовской епархией. Об этом сообщил ее сайт.

Решение принял Священный синод РПЦ. Дионисий продолжит служить в Краснодарском крае — его назначили викарием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с присвоением титула «Туапсинский».

Временно управлять Касимовской епархией будет Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Напомним, Дионисий возглавлял Касимовскую епархию с 25 ноября 2011 года, до этого он был настоятелем Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.

Справка

В православной церкви викарий (викарный епископ, викарный архиерей) — епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении правящему епархиальному епископу. Викарию может делегироваться в управление часть епархии в определенных границах — викариатство (также викариат).


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