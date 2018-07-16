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11:28, 16 июля 2018 1 460
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Дети из Рязани отравились по пути в лагерь на Азовском море

Дети из Рязани отравились по пути в лагерь на Азовском море

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанские школьники отравились по пути в детский лагерь на Азовском море. Об этом сообщила группа «Народная Рязань» «ВКонтакте».

«Вчера группа рязанских школьников (около 300 человек) отправилась на отдых в лагерь „Дружба“ на побережье Азовского моря. Что случилось в дороге, сейчас выясняют специалисты, но дети в массовом порядке стали жаловаться на недомогание и симптомы, характерные для отравления несвежей пищей», — написали в соцсети.

По приезду в Ростов всех детей осмотрели медработники и взяли у пострадавших анализы.

Отмечается, что на понедельник, 16 июля, четверо детей остаются в больницах. Один ребенок находится на лечении в Ростове, еще троих отправили в Веселовскую районную больницую.

Информацию RZN.info подтвердила мать детей, находящихся в лагере. Подробности произошедшего уточняются.


© RZN.info

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