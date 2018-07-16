Дети из Рязани отравились по пути в лагерь на Азовском море

Рязанские школьники отравились по пути в детский лагерь на Азовском море. Об этом сообщила группа «
«Вчера группа рязанских школьников (около 300 человек) отправилась на отдых в лагерь „Дружба“ на побережье Азовского моря. Что случилось в дороге, сейчас выясняют специалисты, но дети в массовом порядке стали жаловаться на недомогание и симптомы, характерные для отравления несвежей пищей», — написали в соцсети.
По приезду в Ростов всех детей осмотрели медработники и взяли у пострадавших анализы.
Отмечается, что на понедельник, 16 июля, четверо детей остаются в больницах. Один ребенок находится на лечении в Ростове, еще троих отправили в Веселовскую районную больницую.
Информацию RZN.info подтвердила мать детей, находящихся в лагере. Подробности произошедшего уточняются.