С начала года за разведение костров оштрафовали 40 рязанцев. Об этом сообщил
Сотрудники органов надзорной службы МЧС по Рязанской области в 2018 году составили 94 протокола за нарушения пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора, за разведение костров.
В управлении напомнили, что с 29 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.
«Не разводите костры в лесах, не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра, не бросайте непотушенные спички и окурки, не разрешайте детям играть с огнем», — напомнили рязанцам правила пожарной безопасности.