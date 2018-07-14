Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 14 июля 2018 163
 0    0

С начала года за разведение костров оштрафовали 40 рязанцев

С начала года за разведение костров оштрафовали 40 рязанцев

С начала года за разведение костров оштрафовали 40 рязанцев. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Сотрудники органов надзорной службы МЧС по Рязанской области в 2018 году составили 94 протокола за нарушения пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора, за разведение костров.

В управлении напомнили, что с 29 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

«Не разводите костры в лесах, не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра, не бросайте непотушенные спички и окурки, не разрешайте детям играть с огнем», — напомнили рязанцам правила пожарной безопасности.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:40, 14 июля 2018
С начала года за разведение костров оштрафовали 40 рязанцев
13:02, 14 июля 2018
Карабасов проверил детские лагеря. Фото
11:52, 14 июля 2018
В Кемерове вновь начали сносить «Зимнюю вишню»
10:34, 14 июля 2018
На пешеходной улице Рязани забили «гейзеры» 1
10:05, 14 июля 2018
Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в самолете давления
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 357 337
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 35 007
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 614
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
10:06, 9 июля 2018 27 590
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
18:45, 30 июня 2018 27 229
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум