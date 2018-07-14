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21:50, 14 июля 2018 1 002
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Разорвало на части. Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5. Фото

Разорвало на части. Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5. Фото

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5. Среди пострадавших два ребенка, сообщил сайт СУ СКР по Пензенской области.

В результате аварии на месте скончались 58-летняя женщина и 39-летний мужчина. Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди которых две девочки десяти и одиннадцати лет.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

Напомним, авария произошла в субботу, 14 июля в Пензенской области.

Ранее СМИ сообщали о трех погибших и семи пострадавших.

Фото сайта СУ СКР по Пензенской области


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