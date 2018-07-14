Разорвало на части. Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5. Фото

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5. Среди пострадавших два ребенка, сообщил
В результате аварии на месте скончались 58-летняя женщина и 39-летний мужчина. Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди которых две девочки десяти и одиннадцати лет.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.
Напомним,
Ранее СМИ сообщали о трех погибших и семи пострадавших.
Фото сайта СУ СКР по Пензенской области