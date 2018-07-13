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12:00, 13 июля 2018 532
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В список официальных пляжей Рязанской области добавили два водоема

В список официальных пляжей Рязанской области добавили два водоема

В список официальных пляжей Рязанской области добавили два водоема. Список опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ведомство включило в перечень затон реки Цна в Сасовском районе, а также реку Пет в селе Потапьево Пителинского района.

Список официальных пляже региона сейчас выглядит так:

  • Рязань, озеро Ореховое, пляж «Городской»;
  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»;
  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»;
  • Рязань, пляж «Борки-3»;
  • Солотча, река Старица, пляж «Лысая гора»;
  • Солотча, река Старица, санаторий «Старица»;
  • Рязанский район, Алеканово, озеро Велье;
  • Рязанский район, озеро Уржинское;
  • Рязанский район, озеро Ласковское;
  • Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;
  • Рыбное, река Вожа;
  • Рыбное, река Дубянка;
  • Александро-Невский район, село Каширка, ручей Ольховка;
  • Александро-Невский район, село Нижний Якимец, вдх. «Немецкий»;
  • Пронский район, Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС;
  • Михайловский район, Михайлов, река Проня;
  • Захаровский район, село Захарово, ручей Жрака;
  • Кораблинский район, деревня Красная Поляна, река Ранова;
  • Милославский район, поселок Милославское, река Мокрая Полотебеня;
  • Скопинский район, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;
  • Скопинский район, река Старые Кельцы;
  • Старожиловский район, улица Конезаводская, река Истья;
  • Ряжский район, поселок Добрая Воля, река Ранова;
  • Шилово, парк улица Затонная река, река Ока;
  • Путятинский район, деревня Александровка, водоем ГТС, река Нетрожь;
  • Сапожковский район, поселок Сапожок, улица Набережная, пруд Добрынинский;
  • Сараевский район, поселок Зеркальные Пруды, Бельский пруд;
  • Чучковский район, село Ункосово, водохранилище;
  • Ухоловский район, деревня Клинок, река Лучка;
  • Спасский район, Спасск, улица Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный»;
  • Спасский район, Спасск, Спасский затон, пляж «Дачный»;
  • Спасский район, село Кирицы, река Кирица, пляж ДТС «Кирицы»;
  • Спасский район, село Выползово, озеро Выползовское, пляж лагеря «Лучезарный»;
  • Спасский район, деревня Сумбулово, озеро Сельное, пляж лагеря «Озерный»;
  • Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж лагеря «Звездный»;
  • Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж «Лазурный»;
  • Касимов, микрорайон «Затон», река Ока;
  • Касимовский район, поселок Сынтул, озеро Сынтул;
  • Клепиковский район, деревня Полушкино, река Пра, пляж турбазы «Мещера;
  • Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое, пляж лагеря «Радуга»;
  • Клепиковский район, деревня Владычино, озеро Мартыново пляж лагеря «Дружба»;
  • Клепиковский район, деревня Селезнево, озеро Чистое;
  • Клепиковский район, поселок Чулис, озеро Малое;
  • Ермишинский район, поселок Ермишь, пруд Ермишь;
  • Шацкий район, село Тарадеи, река Тарадея;
  • Кадомский район, поселок Кадом, река Мокша;
  • Сасовский район село Устье, затон реки Цна;
  • Пителинский район, село Потапьево, река Пет.

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