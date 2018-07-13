В список официальных пляжей Рязанской области добавили два водоема. Список опубликовала
Ведомство включило в перечень затон реки Цна в Сасовском районе, а также реку Пет в селе Потапьево Пителинского района.
Список официальных пляже региона сейчас выглядит так:
- Рязань, озеро Ореховое, пляж «Городской»;
- Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»;
- Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»;
- Рязань, пляж «Борки-3»;
- Солотча, река Старица, пляж «Лысая гора»;
- Солотча, река Старица, санаторий «Старица»;
- Рязанский район, Алеканово, озеро Велье;
- Рязанский район, озеро Уржинское;
- Рязанский район, озеро Ласковское;
- Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;
- Рыбное, река Вожа;
- Рыбное, река Дубянка;
- Александро-Невский район, село Каширка, ручей Ольховка;
- Александро-Невский район, село Нижний Якимец, вдх. «Немецкий»;
- Пронский район, Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС;
- Михайловский район, Михайлов, река Проня;
- Захаровский район, село Захарово, ручей Жрака;
- Кораблинский район, деревня Красная Поляна, река Ранова;
- Милославский район, поселок Милославское, река Мокрая Полотебеня;
- Скопинский район, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;
- Скопинский район, река Старые Кельцы;
- Старожиловский район, улица Конезаводская, река Истья;
- Ряжский район, поселок Добрая Воля, река Ранова;
- Шилово, парк улица Затонная река, река Ока;
- Путятинский район, деревня Александровка, водоем ГТС, река Нетрожь;
- Сапожковский район, поселок Сапожок, улица Набережная, пруд Добрынинский;
- Сараевский район, поселок Зеркальные Пруды, Бельский пруд;
- Чучковский район, село Ункосово, водохранилище;
- Ухоловский район, деревня Клинок, река Лучка;
- Спасский район, Спасск, улица Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный»;
- Спасский район, Спасск, Спасский затон, пляж «Дачный»;
- Спасский район, село Кирицы, река Кирица, пляж ДТС «Кирицы»;
- Спасский район, село Выползово, озеро Выползовское, пляж лагеря «Лучезарный»;
- Спасский район, деревня Сумбулово, озеро Сельное, пляж лагеря «Озерный»;
- Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж лагеря «Звездный»;
- Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж «Лазурный»;
- Касимов, микрорайон «Затон», река Ока;
- Касимовский район, поселок Сынтул, озеро Сынтул;
- Клепиковский район, деревня Полушкино, река Пра, пляж турбазы «Мещера;
- Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое, пляж лагеря «Радуга»;
- Клепиковский район, деревня Владычино, озеро Мартыново пляж лагеря «Дружба»;
- Клепиковский район, деревня Селезнево, озеро Чистое;
- Клепиковский район, поселок Чулис, озеро Малое;
- Ермишинский район, поселок Ермишь, пруд Ермишь;
- Шацкий район, село Тарадеи, река Тарадея;
- Кадомский район, поселок Кадом, река Мокша;
- Сасовский район село Устье, затон реки Цна;
- Пителинский район, село Потапьево, река Пет.