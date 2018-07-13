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16:15, 13 июля 2018 726
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Любимов отметил важность развития промышленного туризма на примере завода точного литья. Фото

Любимов отметил важность развития промышленного туризма на примере завода точного литья. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Николай Любимов отметил важность развития промышленного туризма на примере рязанского завода точного литья, в который он приехал в рамках рабочей поездки в пятницу, 13 июля.

Глава региона посетил формовочный, модельно-керамический участки и цеха литья и механической обработки. Он поздравил рабочих с предстоящим Днем металлурга и выразил надежду на дальнейшее развитие предприятия и его активное участие в региональных и федеральных программах.

Продукция завода точного литья используется в машиностроительной и станкостроительной отраслях, а также на предприятиях РЖД. На заводе работает современная термопечь, компрессоры и прибор для спектрального анализа металлов и сплавов. В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ составил более полутора миллиарда рублей.

После демонстрации производственных мощностей предприятия губернатор вручил грамоты и ценные подарки отличившимся работникам завода, среди которых был и плавильщик металла Василий Назаркин. Памятный знак «Благодарность земли Рязанской» получил начальник транспортного участка Владислав Климкин. Знак губернатора «За усердие» достался плавильщику металла и сплавов Сергею Каткову, а знаком «240-летие Рязанской губернии» наградили станочника модельного участка Михаила Марковича и начальника формовочного участка Сергея Калугина.

«Во многом развитие предприятия происходит благодаря эффективному менеджменту, внедрению новых технологий и реализации рынков сбыта. Вы нашли свою нишу, производя добротную продукцию, конкурентов которой нет в стране. Это, несомненно, поспособствует развитию промышленного туризма, что очень важно для региона», — отметил Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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