«Единая Россия» определила кандидатов на участие в выборах в гордуму нового созыва. В четверг, 12 июля, прошла XXVIII партийная конференция, в которой поучаствовали около 200 делегатов и более 200 гостей.

Приветствовал участников конференции лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин. Он рассказал про итоги предварительного голосования и озвучил список кандидатов в депутаты гордумы нового созыва. В него вошли 63 человека по единому избирательному округу и 20 одномандатников. «70% их них — новые лица», — отметил секретарь регионального отделения.

Гостем мероприятия стал зампред правительства Сергей Филимонов. Он зачитал приветствие губернатора Николая Любимова, в котором тот назвал избирательную кампанию по выборам в гордуму самой крупной из тех, что пройдут в Рязанской области в 2018 году, а кандидатов от «Единой России» — «неравнодушными, активными и готовыми работать на развитие региона».

«Сегодня граждане предлагают интересные проекты по благоустройству, созданию комфортной городской среды, выдвигают другие полезные инициативы. Необходимо к ним прислушиваться и принимать в них участие, помогать самыми разными способами: от ресурсного и административного до личного, — говорится в приветствии. — Уверен, что сегодня „Единая Россия“ поддержит именно таких кандидатов — тех, кто реально работает и отстаивает интересы людей».

Аркадий Фомин, в свою очередь, отметил, что предстоящие выборы в городскую думу имеют для партии большое значение: «Рязань — это наш родной город, который мы любим и которым гордимся. Мы здесь живем, растим детей и поэтому нам небезразлично, как наш город будет развиваться в ближайшие пять лет».

На конференции путем тайного голосования единороссы утвердили кандидатов в депутаты гордумы нового созыва по 20 одномандатным избирательным округам. В список также вошли новые люди, которые приняли участие в выборах впервые. В их числе — гендиректор ПАО «Сафьян» Дмитрий Фомин, главный бухгалтер ПАО завод «Красное знамя» Сергей Дейнего, герой России, замдиректора ГБУК Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма» Святослав Голубятников. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.

Напомним, избирком начал заверять списки партий на выборы в рязанскую гордуму. Процедуру уже прошли кандидаты ЛДПР и «Яблока». В список либерал-демократов вошли 59 человек по единому избирательному округу и 20 одномандатников. У «Яблока» — один кандидат по одномандатному округу, 26 — по единому. КПРФ утвердила 57 человек по муниципальному партийному списку, 20 — по одномандатным избирательным округам. Кроме того, избирком заверил документы первого самовыдвиженца Юрия Видакаса, который намерен участвовать в выборах по 9-му одномандатному округу.

Напомним, выборы в городскую думу назначены на 9 сентября.