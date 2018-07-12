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11:24, 12 июля 2018 1 151
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В Скопине пройдет очередное судебное заседание по делу об убийстве женщины в центре города

В Скопине пройдет очередное судебное заседание по делу об убийстве женщины в центре города

В Скопине Рязанской области пройдет очередное судебное заседание по делу об убийстве женщины в центре города. Об этом сообщил сайт райсуда.

Инцидент произошел утром 24 мая 2018 в центре Скопина. 22-летний молодой человек ударил 36-летнюю предпринимательницу ножом, когда она выходила из машины. Нападавший скрылся с места происшествия, пострадавшую доставили в реанимацию. Она скончалась от ранений и потери крови.

Позже выяснилось, что злоумышленник хотел жениться на женщине, но та отвергла предложение. Спустя два дня после происшествия убийца сдался следователям сам. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело направили для рассмотрения в суд.

28 мая подозреваемого арестовали. 17 июля 2018 года назначено судебное заседание для решения вопроса о продлении его ареста.


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