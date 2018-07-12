В Скопине пройдет очередное судебное заседание по делу об убийстве женщины в центре города

В Скопине Рязанской области пройдет очередное судебное заседание по делу об убийстве женщины в центре города. Об этом сообщил сайт райсуда.
Инцидент
Позже выяснилось, что злоумышленник
28 мая подозреваемого
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В Скопине Рязанской области пройдет очередное судебное заседание по делу об убийстве женщины в центре города. Об этом сообщил сайт райсуда.
Инцидент
Позже выяснилось, что злоумышленник
28 мая подозреваемого
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