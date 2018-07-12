Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:38, 12 июля 2018 687
 0    0

В понедельник на шести улицах в центре Рязани отключат холодную воду

В понедельник на шести улицах в центре Рязани отключат холодную воду

В понедельник, 16 июля, на шести улицах в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Садовая, дома с 1 по 18 (частные дома), дома 22, 24, 26, 32, 36, 30, 40, 42, 44-а, 44, 17-а, 21, 23, 27, 29, 31;
  • улица Есенина, дома 58 (детсад №60), 50;
  • улица Вознесенская, дома 63, 53, 55, 51-а, 51, 46, 56, 60, 64, 64-а, 66/18, 50-а, 50-в;
  • Газетный переулок, дом 2;
  • улица Урицкого, дома 60, 64, 68, 72, 71, 67, 65, 65-а, 70, 70-а;
  • улица Ленина, дома 3, 31, 33, 4, 4 строение 1, 6, 8, 10, 12, 16/65, 12-а (детсад №59), 20, 20-а, 22, 24, 26.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:38, 12 июля 2018
В понедельник на шести улицах в центре Рязани отключат холодную воду
12:28, 12 июля 2018
Платную парковку на площади Ленина перенесут 4
10:52, 12 июля 2018
В Соколовке из-за ремонта отключили холодную воду
9:54, 12 июля 2018
Электросеть назвала причину отключения света в Кальном
8:43, 12 июля 2018
Утренний обзор рязанских пробок: 12 июля
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 355 006
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 884
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 536
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 160
В Рязанском районе столкнулись две машины
10:06, 9 июля 2018 27 136
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум