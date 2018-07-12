В МЧС предупредили рязанских предпринимателей о мошенничестве. Соответствующее сообщение опубликовали в
Ведомство рассказало, что в МЧС поступают сообщения от представителей бизнеса о том, что к ним обращаются неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС.
Мошенники сообщают о проведении проверки по соблюдению требований пожарной безопасности. Они используют имена действующих сотрудников, при этом сразу сообщают, что готовы не фиксировать нарушения за вознаграждение.
В сообщении отметили, что надзорные органы уведомляют о проведении плановой проверки не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала, а о внеплановой — не менее, чем за 24 часа.
Напомним, в Рязани