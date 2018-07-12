Студент рязанского «Политеха» сделал предложение одногруппнице на вручении дипломов

В четверг, 12 июля, возле Успенского собора Рязанского кремля студент «Политеха» сделал предложение одногруппнице.
После благодарственной речи девушки, ведущие попросили ее одногруппника выйти вперед. Молодой человек подарил ей цветы, после чего встал на одно колено и признался в любви.
На мероприятии вручили 17 красных дипломов. Выпускников поздравили директор института Игорь Мурог, заместитель правительства Рязанской области Лариса Крохалева, замглавы администрации Владимир Луканцов и рязанский протоиерей Геогргий.
«Я желаю вам, чтобы вы всегда были в тренде. Чтобы вы высоко держали знамя выпускника Рязанского „Политеха“. Удачи вам, побед и професииональнгого роста», — сказал Мурог.
В конце награждения протоиерей Димитрий окропил всех святой водой.