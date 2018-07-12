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17:26, 12 июля 2018 481
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Мэрия одобрила строительство высотки на месте частного сектора на Касимовском шоссе

Мэрия одобрила строительство высотки на месте частного сектора на Касимовском шоссе

Мэрия одобрила строительство высотки на месте частного сектора на Касимовском шоссе. Соответствующее постановление опубликовали в четверг, 12 июля.

Застройщик ООО «Зеленый Сад — Перспектива» обратился за разрешением увеличить плотность застройки на земельном участке с 8,5 тысячи до 40 тысяч квадратных метров рядом с гипермаркетом «Лента» для строительства 25-этажного жилого дома.

В доме установят системы безопасности «Антитеррор» и «ЕвроSMART», которые включают в себя домофон, видеонаблюдение на придомовой территории и в подъездах, круглосуточную охрану ЧОП, «тревожные кнопки» в местах общего пользования, систему распознавания автомобильных номеров.

22 человека, принявшие участие в обсуждениях, проголосовали «за».


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