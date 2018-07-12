Мэрия одобрила строительство высотки на месте частного сектора на Касимовском шоссе. Соответствующее постановление опубликовали в четверг, 12 июля.
Застройщик ООО «Зеленый Сад — Перспектива» обратился за разрешением увеличить плотность застройки на земельном участке с 8,5 тысячи до 40 тысяч квадратных метров рядом с гипермаркетом «Лента» для строительства 25-этажного жилого дома.
В доме установят системы безопасности «Антитеррор» и «ЕвроSMART», которые включают в себя домофон, видеонаблюдение на придомовой территории и в подъездах, круглосуточную охрану ЧОП, «тревожные кнопки» в местах общего пользования, систему распознавания автомобильных номеров.
22 человека, принявшие участие в обсуждениях, проголосовали «за».