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18:00, 11 июля 2018 1 770

«Зафиксируй цену». «Мармакс» запустил новую акцию по коттеджному поселку «Сказка в Лесу» 1

«Зафиксируй цену». «Мармакс» запустил новую акцию по коттеджному поселку «Сказка в Лесу»

Компания «Мармакс» запустила новую акцию по коттеджному поселку «Сказка в Лесу» Алеканово. Предложение «Зафиксируй цену» действует с 9 по 18 июля и распространяется на земельные участки в коттеджном поселке.

«Всего 12 минут от города и вы окажитесь в собственном домовладении. Хвойный лес за окном и располагающая атмосфера настоящего загородного дома — лишь несколько эпитетов о коттеджном поселке „Сказка в Лесу“ Алеканово»", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Подробную информацию об условиях приобретения, наличии свободных участков и бронировании можно получить по телефону отдела продаж: 500-005.


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