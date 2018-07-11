«Зафиксируй цену». «Мармакс» запустил новую акцию по коттеджному поселку «Сказка в Лесу»

Компания «Мармакс» запустила новую акцию по коттеджному поселку «Сказка в Лесу» Алеканово. Предложение «Зафиксируй цену» действует с 9 по 18 июля и распространяется на
«Всего 12 минут от города и вы окажитесь в собственном домовладении. Хвойный лес за окном и располагающая атмосфера настоящего загородного дома — лишь несколько эпитетов о коттеджном поселке „Сказка в Лесу“ Алеканово»", — подчеркнули в пресс-службе компании.
Подробную информацию об условиях приобретения, наличии свободных участков и бронировании можно получить по телефону отдела продаж: 500-005.