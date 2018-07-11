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18:01, 11 июля 2018 1 770
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В пронском поселке кладбище огородят по программе местных инициатив

В пронском поселке кладбище огородят по программе местных инициатив

Фото: Издательство «Пресса»

В пронском поселке Орловский кладбище огородят по программе местных инициатив. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На установку металлической ограды выделили 358 тысяч рублей. Местные жители также собрали деньги: по 150 рублей с человека.

Глава поселения Наталья Воробьева рассказала, что рабочие вырубили кустарники и начали снимать старую деревянную ограду.

«Нынешней весной для сбора мусора установили большой контейнер, но не все им пользуются, видимо, нужно время, чтобы привыкнуть к цивилизованному подходу. При строительстве новой ограды, как и прежде, предусмотрены три входа, — пояснила она. — Думаю, что после успешного воплощения этой инициативы у людей появится интерес двигаться вперед, совместно решая давно назревшие проблемы».


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