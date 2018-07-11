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20:33, 11 июля 2018 4 014
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В Приокском оборудуют «Добрый сквер»

В Приокском оборудуют «Добрый сквер»

В Приокском оборудуют новую спортивную площадку. Об этом сообщил сайт администрации.

«Добрый сквер» появится в рамках проекта местных инициатив в районе дома №12-а по улице Дачной.

Территорию разделят на две части: спортивную и культмассовую. «Здесь мы будем всем районом отмечать праздники, общаться с соседями, обсуждать насущные вопросы», — отметила председатель ТОС «Приокский-3» Надежда Батрак.

На площадке установят десять спортивных тренажеров под навесом, площадку огородят.

Отмечается, что благодаря программе местных инициатив активисты защитили 37 проектов по 144 территориям: спортивные сооружения, комплексное благоустройство мест отдыха, детские игровые площадки. По инициативе жителей также будут благоустроены от пяти до 30 бесплатных парковочных мест по 120 адресам.


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