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11:14, 10 июля 2018 242
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В Окском заповеднике открылась выставка о святом Германе Аляскинском

В Окском заповеднике открылась выставка о святом Германе Аляскинском

В Окском заповеднике открылась выставка о жизни святого Германа Аляскинского. Фотографии собрал музей путешественников.

В 2016 году экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества прошла по следам первой русской православной миссии и крестителя Аляски.

Выставку можно посмотреть в визит-центре Окского заповедника с 10:00 до 17:00. Выходной — в понедельник.

Справка:

Герман Аляскинский (Егор Попов) родился в 1751 году в Рязанской области. Он был руководителем русской духовной миссии на острове Кадьяк и окрестил тысячи местных жителей. Его имя сохранилось в географических названиях, наименованиях церквей и семинарии, а также в устных преданиях.

В православии Германа Аляскинского почитают как святого.


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