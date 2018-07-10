В Окском заповеднике открылась выставка о святом Германе Аляскинском

В Окском заповеднике открылась выставка о жизни святого Германа Аляскинского. Фотографии собрал музей путешественников.
В 2016 году экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества
Выставку можно посмотреть в визит-центре Окского заповедника с 10:00 до 17:00. Выходной — в понедельник.
Справка:
Герман Аляскинский (Егор Попов) родился в 1751 году в Рязанской области. Он был руководителем русской духовной миссии на острове Кадьяк и окрестил тысячи местных жителей. Его имя сохранилось в географических названиях, наименованиях церквей и семинарии, а также в устных преданиях.
В православии Германа Аляскинского почитают как святого.