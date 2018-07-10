Три рязанских села получат полтора миллиона на местные инициативы

Три рязанских села получат полтора миллиона рублей на местные инициативы. Деньги выделят из регионального бюджета. Их удалось сэкономить во время проведения закупок,
Четыре инициативы Восходского и Енкаевского сельских поселений Кадомского района, а также Федотьевского сельского поселения Спасского района включили в список для реализации в этом году.
На заседании правительства во вторник, 10 июля, также распределили субсидии для поддержки школ искусств, обучающих детей народным промыслам, повышение зарплаты работников учреждений культуры и разработку дизайна новой экспозиции в малом доме Михаила Скобелева.