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17:58, 10 июля 2018 313
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Рязанский суд прекратил дело о закрытии ТЦ «Аркада» 1

Рязанский суд прекратил дело о закрытии ТЦ «Аркада»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Октябрьский районный суд прекратил дело о закрытии ТЦ «Аркада». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что в здании устранили все нарушения, которые выявила совместная проверка с МЧС.

Напомним, в Рязани проверили несколько торговых центров после трагедии в «Зимней вишне».


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