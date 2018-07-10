Рязанский суд прекратил дело о закрытии ТЦ «Аркада»

Октябрьский районный суд прекратил дело о закрытии ТЦ «Аркада». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что в здании устранили все нарушения, которые выявила совместная проверка с МЧС.
Напомним, в Рязани
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Октябрьский районный суд прекратил дело о закрытии ТЦ «Аркада». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что в здании устранили все нарушения, которые выявила совместная проверка с МЧС.
Напомним, в Рязани
© RZN.info
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Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.