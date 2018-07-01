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14:52, 1 июля 2018 785
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В Скопинском районе утонул мужчина

В Скопинском районе утонул мужчина

В Скопинском районе утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 1 июля, в 14 часов спасатели подняли тело мужчины из пруда населенного пункта Лопатино в Скопинском районе.

На место происшествия выезжали одна единица техники и четыре спасателя.


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