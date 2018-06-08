Роскомнадзор разблокировал семь миллионов IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал 7,1 миллиона IP-адресов. Об этом передает telegram-канал
По данным на 19:08 пятницы, 8 июня, в Москве было заблокировано 3 миллиона адресов, ранее в реестре зпрещенных находились 10 миллионов адресов.
Разблокированными оказались подсети сервисов Amazon и хостинга Online.net.
Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram, из-за чего в реестр запрещенных попали около 20 миллионов адресов других сервисов, которые мессенджер использует для обхода блокировки.