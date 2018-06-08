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20:26, 8 июня 2018 153
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Роскомнадзор разблокировал семь миллионов IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал семь миллионов IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал 7,1 миллиона IP-адресов. Об этом передает telegram-канал RKNShowtime.

По данным на 19:08 пятницы, 8 июня, в Москве было заблокировано 3 миллиона адресов, ранее в реестре зпрещенных находились 10 миллионов адресов.

Разблокированными оказались подсети сервисов Amazon и хостинга Online.net.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram, из-за чего в реестр запрещенных попали около 20 миллионов адресов других сервисов, которые мессенджер использует для обхода блокировки.


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