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21:56, 7 июня 2018 1 206
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Житель Башкортостана получил штраф за оскорбление рязанского полицейского

Житель Башкортостана получил штраф за оскорбление рязанского полицейского

Житель Башкортастана получил штраф за то, что оскорбил полицейского. Инцидент произошел в феврале 2018 года, сообщил сайт прокуратуры.

Известно, что мужчина отмечал получение первой зарплаты, напился и совершил административное правонарушение. Когда к нему подошел полицейский, мужчина «высказал в его адрес оскорбительные выражения, содержащие унизительную оценку его личности, выраженные в неприличной форме».

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа.


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