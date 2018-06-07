Житель Башкортостана получил штраф за оскорбление рязанского полицейского

Житель Башкортастана получил штраф за то, что оскорбил полицейского. Инцидент произошел в феврале 2018 года, сообщил
Известно, что мужчина отмечал получение первой зарплаты, напился и совершил административное правонарушение. Когда к нему подошел полицейский, мужчина «высказал в его адрес оскорбительные выражения, содержащие унизительную оценку его личности, выраженные в неприличной форме».
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа.