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15:07, 7 июня 2018 2 136
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Двое жителей Спасского района на спор изнасиловали женщину

Двое жителей Спасского района на спор изнасиловали женщину

Двое жителей Спасского района на спор изнасиловали женщину. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В ночь на понедельник, 4 июня, двое молодых людей, 22 и 28 лет, проходя мимо дома молодой женщины поспорили между собой на пять тысяч рублей, кто первый изнасилует хозяйку.

Подозреваемые сломали калитку и постучали в дом. Злоумышленники поочередно изнасиловали местную жительницу, когла она вышла на шум. После этого они скрылись.

Мужчин задержали «по горячим следам». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.


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