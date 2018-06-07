Двое жителей Спасского района на спор изнасиловали женщину. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 4 июня, двое молодых людей, 22 и 28 лет, проходя мимо дома молодой женщины поспорили между собой на пять тысяч рублей, кто первый изнасилует хозяйку.
Подозреваемые сломали калитку и постучали в дом. Злоумышленники поочередно изнасиловали местную жительницу, когла она вышла на шум. После этого они скрылись.
Мужчин задержали «по горячим следам». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.