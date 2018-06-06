Сотрудники ФПК «Инвест» написали «Пушкинский диктант»

В среду, 6 июня, сотрудники ФПК «Инвест» присоединились к Всероссийскому «Пушкинскому диктанту», приуроченному к Международному дню русского языка. В 2018 году акция прошла в пятый раз, но в Рязани стартовала впервые. Ее инициатором выступила «Ассоциация учителей литературы и русского языка» совместно с ведущими российскими вузами.

В Рязани ФПК «Инвест» стала первой коммерческой организацией, на базе которой прошел «Пушкинский диктант». В акции поучаствовали специалисты разных направлений бизнеса. В частности, руководители и специалисты из ГК «Барс», «Теплоприбор» и «Инвест».

«Грамотность — одно из важнейших качеств, которыми должны обладать все сотрудники компании. Русский язык является основным в переписке с внутренними и внешними клиентами, а грамотное владение русским языком важно для сотрудников любого уровня, поэтому мы присоединились к этой акции», — прокомментировала помощник президента ФПК «Инвест» Рулева Юлия.

По ее словам, руководство холдинга уделяет большое внимание формированию общих коммуникативных навыков у сотрудников. В этом году на добровольной основе диктант написали несколько десятков работников холдинга.

«В нашем холдинге работают более шести тысяч человек. Сегодня в акции участвуют столько людей, сколько может вместить наша производственная площадь в одном месте, чтобы всем было комфортно, — отметила Рулева. — В этом году мероприятие прошло в качестве пилотного проекта».

На «Пушкинском диктанте» сотрудникам предстояло вспомнить произведения известных русских поэтов, а также применить базовые знания по русскому языку. Диктант прошел под руководством учителей русского языка и литературы Ольги Чариковой и Веры Плющ.

Ольга Чарикова рассказала, что всероссийская акция направлена на развитие интереса и воспитание любви к родному языку, формирование культуры речи и внимательного отношения к литературе.

«Мы считаем, что быть грамотным, образованным, культурным человеком — это сейчас престижно для любой личности. Будучи грамотным человеком, себя можно выразить всегда и везде: на работе, в семье, в обществе».

После подведения итогов диктанта, 14 июня, лучшие работы отметят почетными грамотами.