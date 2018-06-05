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17:35, 5 июня 2018 1 086

Рязанский кожевенный завод наградил лучших сотрудников

Рязанский кожевенный завод наградил лучших сотрудников

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В преддверии Дня работника легкой промышленности на Рязанском кожевенном заводе наградили почетных сотрудников. Во вторник, 5 июня, коллектив АО «Русская кожа» принял поздравления от региональных органов власти и руководства.

Перед началом торжественной церемонии гости посмотрели фильм и вспомнили о значимых событиях на предприятии в 2017 году.

Церемонию награждения открыл генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Низов. Он рассказал, что ушедший год принес Рязанскому кожевенному заводу национальную премию «Золотой Меркурий» как лучшему предприятию-экспортеру в сфере промышленного производства. «Это самоотверженный труд почти двух тысяч сотрудников, работающих в стенах группы компаний «Русская кожа», — подчеркнул Низов.

Гостей также поприветствовал заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Он зачитал поздравление от губернатора Николая Любимова: «Для региона очень важно, что предприятие, проводя масштабную модернизацию, расширяет ассортимент изделий, открывает новые высокотехнологичные рабочие места, где своим силам и знаниям находят применение выпускники рязанских вузов».

В своем сообщении глава региона выразил признательность коллективу предприятия за участие в экологических проектах и благоустрйостве города, за оказание поддержки благотворительным фондам.

За плодотворный труд и преданность своему делу Андрей Ворфоломеев наградил сотрудников АО «Русская кожа» почетными грамотами губернатора и министерства промышленности и знаками отличия.

Наряду с этим сотрудники Рязанского кожевенного завода приняли поздравления, награды и памятные подарки от руководства ФПК «Инвест» и АО «Русская кожа». Депутат рязанской гордумы, председатель комитета по бюджету и налогам Галина Трушина отметила, что среди всех отраслей легкой промышленности кожевенная считается самой тяжелой и сложной и поблагодарила коллектив предприятия «за честный и нелегкий труд».

В завершении мероприятия 24 работникам предприятия вручили свидетельства о занесении на Доску почета ГК «Русская кожа».

Напомним, Рязанский кожевенный завод является самым крупным производителем натуральной кожи в России. На его долю приходится 35% всего производства кожи в России. Ежемесячно предприятие выпускает 720 тысяч кв м. Клиентами предприятия являются более 400 организаций по всему миру. В производстве задействовано 480 тысяч кв м площади и установлено более 800 единиц современного оборудования.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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